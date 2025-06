Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall auf der BAB 61

Mönchengladbach-BAB 61, 26.06.2025, 09:06 Uhr, Fahrtrichtung Koblenz (ots)

Am Vormittag wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Koblenz alarmiert. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Mönchengladbach-Holt und Rheydt. Zwei PKWs waren in einen Auffahrunfall verwickelt. Die drei Insassen der Fahrzeuge wurden durch den Rettungsdienst vor Ort notfallmedizinisch versorgt. Eine Person musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. Für die Rettungsmaßnahmen wurde die linke Fahrspur gesperrt. Aufgrund der Sperrung kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle. Alarmierte Einsatzkräfte waren der Hilfeleistungslöschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jonas Günther

