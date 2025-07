FW-MG: Brennender Schuppen

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Rheindahlen, 03.07.2025, 11:50 Uhr, Dietrich-Hülsen-Weg (ots)

Am Mittag wurde der Leitstelle ein brennender Schuppen am Dietrich-Hülsen-Weg gemeldet. Die Rauchentwicklung war bereits auf der Anfahrt von Weitem sichtbar. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte es in einem Schuppen. Ein in der Nähe stehender PKW-Anhänger konnte in Sicherheit gebracht werden. Ein Trupp unter Atemschutz löschte das Feuer mit einem C-Rohr zügig ab. Der Brand blieb auf den Schuppen begrenzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen und der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Yannic Linnemann

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell