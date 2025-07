FW-MG: Tiefdruckgebiet "Engin": Update der Feuerwehr Mönchengladbach

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach, 2. Juli 2025, 22:00 Uhr (ots)

Das Tiefdruckgebiet "Engin" hat am Mittwoch, 2. Juli 2025, für zahlreiche wetterbedingte Einsätze der Feuerwehr Mönchengladbach gesorgt. Bis zum späten Abend wurden insgesamt 32 Einsatzstellen mich rund 80 Einsatzkräften im gesamten Stadtgebiet abgearbeitet.

Zu Beginn des Einsatzgeschehens lag der Schwerpunkt im Ortsteil Rheindahlen, wo am späten Nachmittag das erste Regenband für mehrere vollgelaufene Keller sorgte. In den darauffolgenden Stunden kamen weitere Einsatzstellen in mehreren Stadtteilen hinzu, sodass sich die Lage über das gesamte Stadtgebiet verteilte. Die Mehrzahl der Einsätze betraf Wasserschäden durch überlastete Entwässerungssysteme. Darüber hinaus wurde die Feuerwehr im Verlauf des Tages auch zu mehreren ausgelösten Brandmeldeanlagen alarmiert, die jedoch unabhängig von den übrigen wetterbedingten Einsätzen auftraten.

Die Verteilung der Einsätze ist auf zwei aufeinanderfolgende Regenbänder zurückzuführen: Am späten Nachmittag kam es zunächst zu örtlich starken Niederschlägen im Bereich Rheindahlen. Ein zweites Regenband erreichte am frühen Abend weitere Teile des Stadtgebiets. Dadurch wurden unter anderem die Stadtteile Holt, Wickrath, Rheydt, Neuwerk und Broich betroffen.

Unabhängig vom Wettergeschehen kam es am Mittwochabend zu einem Brandeinsatz auf der Marienkirchstraße in Mönchengladbach-Eicken. Dort war eine Verpuffung in einer Mietwohnung gemeldet worden. Der Einsatz wurde vom Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk) abgearbeitet. Beim Eintreffen der Feuerwehr war kein offenes Feuer mehr erkennbar. Eine Person hatte dabei Brandverletzungen erlitten, wurde durch den Rettungsdienst der Feuerwehr erstversorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik für Verbrennungen transportiert. Die Feuerwehr kontrollierte die betroffene Wohnung auf weitere Gefahren.

Die Feuerwehr Mönchengladbach beobachtet die weitere Wetterentwicklung weiterhin aufmerksam. Kurzfristige Veränderungen sind bei solchen Lagen jederzeit möglich.

Im Einsatz waren die Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), die Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheiten Rheindahlen, Stadtmitte, Rheydt, Wickrath, Neuwerk und Broich der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Oberbrandrat Andreas Schillers

Hinweise an die Bevölkerung:

- Kontrollieren Sie Rückstauklappen und Abläufe. - Sichern Sie gefährdete Kellerräume und Lichtschächte. - Halten Sie wasserempfindliche Gegenstände nicht bodennah in Kellern. - Bei akuter Gefahr wählen Sie den Notruf 112.

