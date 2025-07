POL-DN: Bei Verkehrsunfall auf der Panoramastraße verletzt

Jülich (ots) - Eine körperliche Auseinandersetzung, an der insgesamt vier Personen beteiligt waren, sorgte am Dienstagabend (08.07.2025, 21:45 Uhr) für Aufsehen im Bereich des Bahnhofs Jülich. Ernsthaft verletzt wurde scheinbar niemand. In der Bahnhofstraße auf Höhe des dortigen Taxistandes kam es am gestrigen Abend zu einer Schlägerei zwischen vier Beteiligten. Zunächst schlugen drei Personen gemeinsam auf eine ...

mehr