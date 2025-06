Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Rollerfahrer unter Cannabiseinfluss

Frankenthal (ots)

Durch die Polizei konnte am Abend des 24.06.2025 gegen 22:30 Uhr ein 22-Jähriger Rollerfahrer in der Heßheimer Straße in Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zuvor versuchte er sich nach Erblicken der Beamten durch Ausschalten des Lichtes der Kontrolle zu entziehen. Aufgrund der durch die Beamten erlangten Hinweise auf einen vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln wurde ein Urintest durchgeführt, welcher positiv auf Cannabis reagierte. Die Weiterfahrt des Fahrers wurde untersagt und eine Blutprobe auf der Polizeiinspektion entnommen. Den Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell