Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Frankenthal (ots)

Am Dienstag, den 24.06.2025, gegen 16:30 Uhr setzte die 40-Jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Fahrzeug im Kreuzungsbereich der Straßen "Am Bruch" und "Am Nußbaum" zurück und kollidierte hierbei mit dem unmittelbar hinter ihr befindlichem Fahrzeug. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten durch die Beamten alkoholbedingte Auffälligkeiten bei der Fahrerin sowie Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Anschließend wurde ihr bei hiesiger Polizeiinspektion eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

