POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht mit E-Scooter

Mutterstadt (ots)

Am Montag, den 23.06.2025, gegen 13:10 Uhr, befuhr der 40-jährige Geschädigte mit seinem Pkw die Thomas-Mann-Straße, vom Pfalzring kommend, in Fahrtrichtung Zeppelinstraße. An der Kreuzung Thomas-Mann-Straße/Röntgenstraße missachtete der von seiner linken herannahende, bis dato unbekannte Fahrer eines E-Scooters das bestehende "Rechts vor Links" und fuhr frontal in die Fahrertür des Pkw. Besagter E-Scooter war verbotener Weise mit zwei männlichen, ca. 16 Jahre alten, Jugendlichen besetzt. Nach einem kurzen Gespräch entfernten sich die Jugendlichen, ohne einen Personalienaustausch durchzuführen, unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Den Fahrer des E-Scooters erwartet eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit. Den Mitfahrer erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, da ein E-Scooter nur mit einer Person gefahren werden darf. Am Pkw entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

