Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchdiebstahl im Eigen-und Wirtschaftsbetrieb

Frankenthal (ots)

Am Morgen des gestrigen 22.06.2025 stellte ein Mitarbeiter des EWF Frankenthal Beschädigungen an der Glaseingangstür des Hofes in der Ackerstraße in Frankenthal fest. Nachdem er die Polizei verständigte, konnte durch die Beamten im Inneren des Hofes und dem dort befindlichen Bürogebäude festgestellt werden, dass mehrere Schränke und Schubladen geöffnet wurden und anschließend ein an der Wand befindlicher Tresor entwendet wurde. Bei dem Tatzeitraum handelt es sich vermutlich um die Zeit zwischen 21.06.2025 13:00 Uhr - 22.06.2025 06:00 Uhr. Durch die Polizei wurden vor Ort die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1600 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell