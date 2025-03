Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 19-Jähriger schlägt und tritt nach Bundespolizisten

Essen - Hamm (ots)

Gestern Morgen (12. März) weigerte sich ein junger Mann den Essener Hauptbahnhof zu verlassen. Wenig später attackierte er die Bundespolizisten und leistete Widerstand.

Gegen 4:55 Uhr wurde die Bundespolizei im Hauptbahnhof Essen über einen Mann informiert, welcher den IC 23 verlassen sollte. Auf dem Bahnsteig zu Gleis 1 gab der Zugbegleiter an, dass der 19-Jährige von der Weiterfahrt ausgeschlossen wurde. Der Heranwachsende verließ schließlich nach Aufforderung den Schnellzug. Die Beamten erteilten ihm einen Platzverweis für den Hauptbahnhof. Diesem kam er jedoch trotz mehrfacher Anweisung nicht nach. Am Treppenabgang blieb der algerische Staatsbürger stehen und hielt sich am Handlauf fest. Die Einsatzkräfte ergriffen schließlich seine Arme, woraufhin er sich jedoch mit aller Kraft an der Halterung festklammerte. Nur mit erheblichem Kraftaufwand konnten die Polizisten dies lösen. Hierbei trat und schlug der Aggressor um sich. Ein Beamter wurde im Rippenbereich getroffen. Die Uniformierten brachten ihn zu Boden und fixierten ihn mittels Handfesseln. Dabei attackierte er die Einsatzkräfte weiterhin mit Schlägen und Tritten. Der junge Mann aus Hamm ließ sich nicht beruhigen und schlug unvermittelt mit seinem Kopf auf den Boden.

Auf dem Weg zur Bundespolizeiwache leistete der Verdächtige erheblichen Widerstand, stemmte sich gegen die Laufrichtung und sperrte sich. Zudem verweigerte er die Durchsuchung und beleidigte die Beamten mehrmals.

Am Abend zuvor war der Tatverdächtige bereits polizeilich, aufgrund eines Handydiebstahls, in Erscheinung getreten und konnte in der Nacht dann im Hauptbahnhof festgestellt werden. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5989227

Die Polizisten verständigten einen Rettungswagen, welcher den 19-Jährigen aufgrund möglicher innerer Verletzungen in ein Krankenhaus brachte. Auch hier beschimpfte er die Beamten wiederholt. Nach erfolgter Untersuchung ohne Befund wurde der Heranwachsende einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung ein. Zudem sicherten sie die Videoaufnahmen der Überwachungsanlage. Die Beamten blieben unverletzt und waren weiterhin dienstfähig.

