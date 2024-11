Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen nach drei Einbrüchen in einen Gebäudekomplex gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 21.11.2024, im Bereich Kiskerstraße und Stapenhorststraße in mehrere Büroräume ein.

Der oder die Einbrecher stiegen während der Abwesenheit der Mitarbeiter in die Büroräume einer Kindertagesstätte an der Stapenhorststraße/ Kiskerstraße ein. Der Unbekannte erbeutete eine grüne Tragetasche, eine Jacke, einen Beamer, Süßwaren sowie Kindersachen. Er brach ebenfalls in Büroräume des angrenzenden Bildungszentrums, an der Stapenhorststraße gelegen, ein sowie in Praxisräume an der Kiskerstraße. In diesen beiden Fällen flüchtete er ohne Beute.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Umfeld und am Tatort in dem Zeitraum zwischen 19:30 Uhr und 07:30 Uhr Beobachtungen gemacht haben.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

