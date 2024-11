POL-BI: Uhrenraub gescheitert

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- A 44- Marsberg- Lichtenau- Mittwochnacht, 20.11.2024, kam es auf der Autobahn 44 in Fahrtrichtung Dortmund, zwischen Marsberg und Lichtenau, zu einem Alleinunfall. An dem Mercedes befanden sich Sommerreifen. Ein 34-jähriger Hamburger befuhr gegen 22:30 Uhr mit seinem Mercedes den linken Fahrstreifen der A 44 in Richtung Dortmund. Zwischen den Anschlussstellen Marsberg und Lichtenau geriet die Kombilimousine ins Rutschen, drehte sich, ...

