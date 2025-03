Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Trio entwendet gemeinschaftlich Handy - Bundespolizei ergreift einige Stunden später einen Tatverdächtigen

Essen - Marl - Hamm (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (11. März) sollen drei Männer im Essener Hauptbahnhof gemeinsam ein Smartphone gestohlen haben. Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl wenig später. Dank der Videoüberwachung konnten Bundespolizisten einen der Beschuldigten Stunden später stellen.

Gegen 19:40 Uhr wurde eine 27-Jährige, gemeinsam mit ihrem Begleiter, in der Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof Essen vorstellig. Diese gab an, dass sie eine Strafanzeige aufgeben wolle. Der marokkanische Staatsbürger (27) fungierte hier als Übersetzer. Das Paar habe sich zuvor auf der Rolltreppe in der Haupthalle befunden und sei zum Bahnsteig gelaufen. Dort bemerkte die kolumbianische Staatsangehörige dann, dass ihr hochwertiges Mobiltelefon entwendet wurde. Die Schadenshöhe beträgt 1.100,- Euro. Eine Videoauswertung ergab, dass drei Unbekannte der jungen Frau aus Marl auf die Rolltreppe folgten und einer der Männer dann in die Tragetasche griff und das Smartphone herausnahm. Anschließend gab er dieses unmittelbar an einen anderen Fremden weiter, welcher dies kurz darauf einem Dritten übergab. Der erste Tatverdächtige bestieg anschließend den bereitstehenden Zug auf dem Bahnsteig 4-6, während die anderen Beiden die entgegengesetzte Rolltreppe nutzten und den Hauptbahnhof in Richtung Busbahnhof verließen.

Eine Nahbereichsfahndung nach den Verdächtigen verlief ohne Erfolg.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 1:25 Uhr, identifizierten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen der Beschuldigten über die Videokameraanlage. In der Haupthalle trafen sie auf den 19-Jährigen, welcher zur Feststellung seiner Identität der Dienststelle zugeführt wurde. Bei der Durchsuchung konnte das Stehlgut nicht aufgefunden werden. Ermittlungen ergaben zudem, dass sich der Mann unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Äußern wollte sich der Algerier zu den Vorwürfen nicht und machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den Mann aus Hamm und die beiden Unbekannten Männer ein. Des Weiteren muss sich der 19-Jährige wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten.

