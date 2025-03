BPOL NRW: Bundespolizei stellt innerhalb 30 Minuten zwei Messer sicher

Dortmund (ots) - Gestern Vormittag (11. März) wurde ein Mann am Dortmunder Hauptbahnhof mit einem Messer gesichtet. Bundespolizisten stellten diesen, nach einem Bürgerhinweis, und sicherten den gefährlichen Gegenstand. Gegen 11:10 Uhr wurde ein Passant in der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund vorstellig. Dieser gab an, dass sich auf dem gegenüberliegenden Parkplatz ein Mann aufhalte, bei welchem ein langes ...

mehr