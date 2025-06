Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Limburgerhof (ots)

Am Sonntagmorgen (22.06.25) im Zeitraum von 09:15 Uhr bis ca. 11:15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer ein geparktes Auto in der Alfred-Delp-Staße (gegenüber der St. Bonifatius Kirche). Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen roten Audi A3. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

