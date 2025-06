Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Schifferstadt/Mutterstadt (ots)

Am Montag (23.06.25) im Zeitraum von 11:15 Uhr bis 13:30 Uhr führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Verkehrskontrollen durch. Bei Kontrollen am Waldfestplatz in Schifferstadt sowie am Waldparkplatz in Mutterstadt mussten bei insgesamt 26 kontrollierten Fahrzeugen 15 Verstöße (7 Gurtverstöße, 5 nicht mitgeführte Gegenstände und 3 nicht mitgeführte Dokumente) geahndet werden. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer sich stets vor Fahrtantritt zu Ihrer eigenen Sicherheit anzuschnallen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell