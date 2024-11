Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kraftradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Sondershausen (ots)

Am Sonntagnachmittag befuhr eine Autofahrerin die Frankenhäuser Straße in Richtung Berka. Dabei beabsichtigte sie im Kreuzungsbereich Frankenhäuser Straße/ An der Wipper nach links in Richtung "Dickkopf" abzubiegen. Als ein entgegenkommender Pkw nach links in Richtung An der Wipper einbiegen will und die Autofahrerin zum Abbiegen ansetzte, kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Kraftrad, welches geradeaus fuhr. Der Fahrer des Kraftrades wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 6000 Euro.

