Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bedrohung mit Messer

Speyer (ots)

Am Montag, den 23.06.2025, gegen 18:30 Uhr kam es in der Maximilianstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Im Laufe des Streitgesprächs zog ein 39-jähriger Tatverdächtiger zwei Messer und hantierte damit bedrohlich in Richtung eines 22-jährigen Geschädigten. Bei Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort gaben mehrere Zeugen an, dass der Beschuldigte geflüchtet sei. Durch eine Polizeistreife konnte der 39-jährige in der Innenstadt angetroffen, gefesselt und durchsucht werden. Bei der Durchsuchung konnte neben den beiden eingesetzten Messern ein drittes Messer festgestellt werden. Die drei Messer wurden sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde zwecks Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen auf die Dienststelle verbracht. Der 39-jährige gab an, dass Unstimmigkeiten bezüglich Pfandflaschen und Hundefutter der Auslösegrund für die Streitigkeiten waren. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

