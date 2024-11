Feuerwehr Detmold

FW-DT: Brand in Mehrfamilienhaus - 2 Personen gerettet

Detmold (ots)

In der Nacht zum Samstag um 22:55 Uhr wurde die Feuerwehr Detmold zu einem Brand in einem sechsfamilienhaus in der Londoner Straße alarmiert. Ein Anrufer meldete Rauchentwicklung und konnte nicht ausschließen, dass sich noch Personen im Gebäude befinden.

Die ersten eintreffenden Einsatzkräfte durchsuchten das Gebäude und kontrollierten die sechs Wohnungen. Dabei konnten zwei Personen aus dem Gebäude gerettet und in Sicherheit gebracht werden. Zeitgleich wurde der Brand im Keller bekämpft. Zur vollständigen Brandbekämpfung und um Glutnester sicher zu löschen, wurde der betroffene Raum mit Schaum geflutet.

Sechs weitere Bewohner, die sich selbstständig in Sicherheit bringen konnten, wurden während des Einsatzes durch den Rettungsdienst betreut und hatten die Möglichkeit, sich in einem Rettungswagen aufzuwärmen.

Im Einsatz waren das hauptamtliche Personal, die Löschzüge Nord und Mitte, die Löschgruppe Diestelbruch, zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Leitende Notarzt und die Polizei des Kreises Lippe.

Der Einsatz konnte nach rund 2,5 Stunden beendet werden.

