Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250122 - 0056 Frankfurt - Innenstadt: LKW stößt mit Fahrradfahrerin zusammen - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Dienstagmorgen (21. Januar 2025) stieß ein LKW mit einer Fahrradfahrerin auf der Großen Gallusstraße zusammen. Die Radlerin verletzte sich hierbei schwer.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 54-jährige LKW-Fahrer gegen 09:20 Uhr die Große Gallusstraße in Richtung Neue Mainzer Straße. Durch die dort rot zeigende Ampel stoppte der Fahrer des Betonmischers. Die 55-jährige Radfahrerin kreuzte sodann die Straße im selben Augenblick als der Verkehr an der Ampel anfuhr. Der LKW-Fahrer, welcher ebenfalls anfuhr, klemmte die Fahrradfahrerin, welche die Straße unmittelbar vor dem LKW kreuzte, unter dem Fahrzeug ein und verletzte diese dabei schwer. Die Feuerwehr rettete die schwerverletzte Frau. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können werden gebeten, sich mit dem zuständigen Revier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

