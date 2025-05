Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Elektroauto in Brand geraten

Stuttgart-Mitte (ots)

Aus unbekannter Ursache ist am Freitagvormittag (16.05.2025) in einer Tiefgarage an der Sophienstraße ein Elektroauto in Brand geraten. Zeugen entdeckten den Brand gegen 09.30 Uhr und alarmierten die Feuerwehr. Der Audi Q4 war im dritten Untergeschoss geparkt, als das Feuer ausbrach. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten umliegende Gebäude geräumt werden. Derzeit geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Der Schaden am Gebäude kann noch nicht beziffert werden, verletzt wurde niemand.

