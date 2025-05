Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 29-Jährige vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Stuttgart-Ost (ots)

Die Polizei fahndet mit einem Echtbild nach einer 29 Jahre alten Frau aus dem Stuttgarter Osten. Die Frau verließ am 20.04.2025 ihre Wohnung und ist seither unbekannten Aufenthalts. Ermittlungen der Polizei führten bisher nicht zum Auffinden der Vermissten, Hinweisen zufolge könnte sie sich auch in der Schweiz aufhalten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich die 29-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Die Vermisste ist etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und hat eine kräftige Figur. Sie hat hellbraune Augen und lange, leicht lockige, dunkle Haare. Zeugen, die die Frau gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen. Die Fahndung finden sie unter folgendem Link: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/stuttgart-vermisstenfahndung/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell