Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Einbruch in Mehrfamilienhaus/Wer kann Hinweise geben?

Groß-Gerau (ots)

Ein Mehrfamilienhaus in der Bernhard-Lüdecke-Straße in Dornberg geriet in der Nacht zum Sonntag (27.07.) in das Visier unbekannter Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen die ungebetenen Besucher in eine Wohnung im 1. Obergeschoss ein und entwendeten im Anschluss einen Tresor samt Fotokamera und persönlichen Dokumenten.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell