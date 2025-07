Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Geldübergabe nach Schockanruf - Trickbetrüger erbeuten viel Bargeld

Nordhausen (ots)

Eine ältere Dame erhielt am Dienstag einen Anruf einer vermeintlichen Staatsanwaltschaft. Hierbei handelte es sich um einen sogenannten Schockanruf. Der Frau aus der Leimbacher Straße wurde vorgetäuscht, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall hatte, bei dem eine Person ums Leben kam. Damit ihr Kind nicht in Haft gehen müsse, sollte eine Kaution gezahlt werden. Die Geschädigte übergab gegen die Mittagszeit mehrere zehntausend Euro in Briefumschlägen einem Mann.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 185 cm - vermutlich Ost-/Südosteuropäer - ründliches Gesicht - kurzer, ordentlicher Haarschnitt - mittelblond - kein Bart - keine Brille - keine Tätowierungen oder anderer Körperschmuck - Bekleidung: schwarzes T-Shirt, schwarze kurze Hose, weiße Sneaker

Die Kriminalpolizei Nordhausen sucht Zeugen, die sachdienstliche Hinweise zur Tat machen können. Haben Sie die Geldübergabe im Bereich der Leimbacher Straße beobachtet und können Angaben zum unbekannten Täter machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0182929

Die Polizei warnt erneut eindringlich davor, keine Geldgeschäfte am Telefon zu vereinbaren. Handeln Sie keine Geldübergaben aus! Geben Sie keine Daten über Ihre finanzielle Situierung preis. Sollten sie angerufen werden, legen sie sofort auf. Im Zweifel kontaktieren Sie Ihre Angehörigen unter der Ihnen bekannten Rufnummer oder melden sich bei der örtlich zuständigen Polizei.

Händigen Sie Unbekannten nie Bargeld aus. In Deutschland gibt es keine Kautionzahlungsregeln. Richter, Staatsanwälte und Polizisten werden keine hohen Bargeldzahlungen an ihrer Wohnungstür erbitte, die zuvor am Telefon vereinbart wurden.

► https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

