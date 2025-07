LPI-NDH: Rohr von Baustelle entwendet

Sondershausen (ots) - Zu einem Einsatz der Feuerwehr kam es am Mittwochvormittag in der Lange Straße vor der Trinitatiskirche. Vermutlich durch die Windlast an einem Baum brach aus diesem ein Teil der Krone heraus und begrub einen Volkswagen unter sich. Durch Kameraden der Feuerwehr wurde das Auto von dem Geäst befreit. An dem Pkw entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Die zuständige Ordnungsbehörde wurde mit dem Vorfall betraut und prüft nun, welche ...

