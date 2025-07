Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Widerrechtliche Kontrolle von Mopeds - Bad Tennstedt

Nordhausen (ots)

Wegen einer Amtsanmaßung ermittelt die Polizei in Bad Langensalza nach einer Fahrzeugkontrolle von Mopedfahrern Am Osthöfer Tor. Gegen 22 Uhr befuhr unter anderem ein 15-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad die Ortslage von Bad Tennstedt, als aus einem dunklen Pkw ein rot und blau blinkendes Licht gehalten wurde, mit der Aufforderung anzuhalten. Der Fahrzeugführer stieg aus dem Fahrzeug, gab sich als Polizeibeamter in ziviler Kleidung aus und ermahnte den Mopedfahrer zukünftig einen Fahrrichtungsanzeiger zu nutzen. Laut Aussagen des 15-Jährigen sah der Mann des scheinbaren Alters von 60 Jahren jedoch von einer Ahndung des in Rede stehenden Verkehrsvergehens ab. Der vermeintliche Polizist war mit einem dunklen Audi zur Tatzeit in Herbsleben und Bad Tennstedt unterwegs. Vermutlich war ein Kennzeichen des Zulassungsbereichs Bad Langensalza (LSZ) an dem Fahrzeug angebracht.

Hinweise zur Tat oder den beschriebenen Mann nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegen.

Aktenzeichen: 0183281

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell