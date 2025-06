Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallverursacherin flüchtet

Eisfeld (ots)

Eine Autofahrerin parkte Mittwochvormittag rückwärts von einem Parkplatz in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Eisfeld aus. Dabei stieß sie gegen den auf dem gegenüberliegenden Grundstück geparkten Pkw. Obwohl weitere Personen die Frau auf den Schaden ansprachen, entfernte sie sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Sie konnte wenig später an ihrer Wohnanschrift festgestellt werden. Die 82-Jährige erwartet eine Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

