Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250502.1 Kiel: Mit dem E-Bike auf Spurensuche - Fahrradstaffel stellt zwei Tatverdächtige

Kiel (ots)

Mittwochabend bewiesen die Einsatzkräfte der Fahrradstaffel des Polizeibezirksreviers Kiel im Stadtteil Gaarden Spürsinn. Zwei junge Männer beschmierten einen Brückenpfeiler mit Filzschreibern. Leider hatten sie dabei die Rechnung ohne die Polizei auf E-Bikes gemacht. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Gegen 20:40 Uhr entdeckten die Beamtinnen und Beamten auf dem Rückweg von einem Demo-Einsatz in der Straße Takler an der dortigen Brücke die beiden Hobby-Graffiti-Künstler in Aktion. Durch die rasche und lautlose Annäherung der Polizeikräfte auf den E-Bikes bemerkten beide Männer die Polizistin und den Polizisten erst, als diese direkt hinter ihnen standen. Auf ein ungleiches Wettrennen wollte sich wohl keiner der beiden einlassen.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizeikräfte mehrere Filzstifte auf, mit denen die beiden zuvor den Brückenpfeiler beschmiert hatten. Die 22 und 25 Jahre alten Männer erhielten einen Platzverweis und wurden nach Personalienfeststellung entlassen. Sie müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten.

Stephanie Lage

