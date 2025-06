LPI-SHL: Wohnungseinbruch

Unterkatz (ots) - In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Dienstagabend drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Sportlerheim in der Hauptstraße in Unterkatz ein. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten eine Motorsense der Marke "Stihl" sowie eine Rolle Mähfaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und ...

