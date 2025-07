Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Wohnungseinbrecher bedroht Bewohner mit Sprühflasche

Bensheim (ots)

Vermutlich über die Terrasse drang ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag (27.07.), kurz nach 0.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Neuhofstraße ein und bedrohte anschließend den 69 Jahre alten Bewohner mittels einer mit unbekannter Flüssigkeit gefüllten Sprühflasche. Der Kriminelle erbeutete Bargeld und besprühte den Mann anschließend mit der Flüssigkeit. Der Einbrecher flüchtete zu Fuß vom Tatort. Der 69-Jährige blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Flüchtigen verlief bislang ergebnislos. Der Unbekannte ist etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat dunkle Augen und sprach akzentfrei Deutsch. Er trug ein anthrazitfarbenes Sweatshirt, dunkle Hose und verdeckte sein Gesicht mit einer grauen Ski-Maske.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

