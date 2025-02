Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Pkw-Fahrer beschädigt beim Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug und fährt weiter - Polizei sucht Zeugen

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag zwischen 09:00 Uhr und 16:10 Uhr ereignete sich im Hardtwaldring in Oftersheim ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug einen Streifschaden an einem am Straßenrand geparkten VW Golf verursachte. Neben dem Streifschaden wurde auch der linke Außenspiegel beschädigt. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung des Kreisverkehrs Fohlenweide fort, ohne seiner Warte- und Feststellungspflicht nachzukommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt circa 2.500 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06202 288-0 bei dem Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell