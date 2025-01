Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchdiebstahl in Weiheranlage

Almersbach (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 01.01.2025, bis Samstag, 04.01.2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Weiheranlage in der Gemarkung Almersbach. Die Anlage liegt an der Kreisstraße 32, zwischen den Ortslagen Almersbach und Oberwambach. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen unbekannte Täter mehrfach das Tor zur Weiheranlage auf. Auf dem Gelände entwendeten sie eine Angel. Es dürfte davon auszugehen sein, dass die Täter hiermit Fische aus dem Weiher geangelt und entwendet haben. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

