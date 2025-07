Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Seniorin übergibt nach Schockanruf Schmuck und Geld im Wert von mehreren tausend Euro

Viernheim (ots)

Am Freitagmittag (25.07.) wurde eine Seniorin Opfer einer perfiden Betrugsmasche. Die bislang unbekannten Täter meldeten sich bei der Frau aus Viernheim und behaupteten, ihre Tochter hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Sie gaben weiter an, dass ihre Tochter nun eine Kaution beim Gericht hinterlegen müsse, um nicht ins Gefängnis zu kommen. Aus Angst um ihre Tochter übergab die Seniorin gegen 14.00 Uhr in der Wasserstraße Geld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro an einen etwa 1,75 bis 1,80 Meter großen Mann mit dunklen Haaren. Der Unbekannte war mit dunklem Oberteil mit buntem Aufdruck, dunkler Hose und sehr bunten Schuhen bekleidet. Er sprach akzentfrei Deutsch. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat ZE 40) unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei wiederholt eindringlich:

Betrüger werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln können Sie auch immer die Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell