POL-DA: Trebur/Riedstadt/Bischofsheim: 3,52, 2,86 und 2,57 Promille/Polizei zieht drei Betrunkene aus dem Verkehr

Trebur/Riedstadt/Bischofsheim (ots)

Innerhalb von knapp 24 Stunden zogen Polizeistreifen zwei Männer und eine Frau, die stark betrunken am Steuer ihrer Fahrzeuge saßen, aus dem Verkehr.

In der Nacht zum Freitag (25.07.), gegen 2.40 Uhr, stoppte ein Streife der Polizeistation Groß-Gerau in der Hauptstraße in Trebur einen 59 Jahre alten Autofahrer, weil er mit rund 70 km/h durch die Ortschaft fuhr. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 3,52 Promille an. Der 59-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt. Zudem muss sich der Mann nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

In der Freiherr-vom-Stein-Straße in Riedstadt kontrollierte die Polizei nach dem Hinweis eines Verkehrsteilnehmers am Freitagmittag (25.07.), gegen 13.40 Uhr, eine 59 Jahre alte Autofahrerin. Sie soll zuvor in Schlangenlinien unterwegs gewesen und auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Ein Atemalkoholtest zeigte 2,86 Promille an. Die Folgen auch hier: Festnahme, Blutentnahme, Sicherstellung des Führerschein und Strafverfahren.

In der Nacht zum Samstag (26.07.), gegen 2.10 Uhr, fiel einem Verkehrsteilnehmer schließlich noch ein in Schlangenlinien fahrender Wagenlenker auf der Landesstraße 3482 bei Bischofsheim auf. Eine alarmierte Polizeistreife stoppte den 47-Jährigen anschließend. Ein Atemalkohltest zeigte 2,57 Promille an. Auch dem 47 Jahre alten Autofahrer blieb die vorläufige Festnahme, eine Blutentnahme sowie ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr nicht erspart.

