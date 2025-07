Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Arheilgen: 37-Jähriger fällt durch rücksichtsloses Fahrverhalten auf und wird vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots)

Die Polizei wurde am Samstagmorgen (26.7.) durch verschiedene Zeugen auf einen Autofahrer aufmerksam gemacht, welcher mehrfach ein rücksichtsloses Fahrverhalten an den Tag legte. Ein Zeuge meldete gegen 10.50 Uhr eine mögliche Verkehrsunfallflucht durch den Fahrer, ein anderer sah den 37-Jährigen eine rote Ampel überfahren. Durch eine direkt eingeleitete Fahndung, stellte eine Polizeistreife das beschriebene Fahrzeug in der Langener Straße fest, woraufhin sie dem Fahrer Anhaltesignale gaben. Diese missachtete er mehrfach und beschleunigte in Richtung Arheilgen. Auf der B3 konnte der 37 Jahre alte Fahrer dann durch weitere Aufforderungen der Streife zum Stehen gebracht werden, wo er vorläufig festgenommen wurde. Den Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher und eröffneten ein Strafverfahren gegen den Mann. Er wurde im Anschluss nach Hause entlassen.

