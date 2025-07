Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher entwenden Fahrräder und Paddleboards

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Zwei Fahrräder sowie zwei Stand-Up-Paddleboards waren die Beute bislang unbekannter Täter in der Nacht zum Samstag (26.7.). Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Kriminellen über ein Kellerfenster in das Mehrfamilienhaus in der Merckstraße. Dort brachen sie gegen Mitternacht ein Abstellabteil auf und entnahmen daraus zwei Fahrräder. Im Anschluss verließen sie das Haus vermutlich über die Hauseingangstür, wodurch sie in den Innenhof gelangten. Dort nahmen sie zudem zwei Stand-Up-Paddleboards samt Transportwagen an sich, bevor sie unerkannt flüchteten.

Zeugen, die in der Nacht zum Samstag etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell