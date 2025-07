Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, den 26.07.2025 gegen 23:30 Uhr und Sonntag, den 27.07.2025 gegen 12:45 Uhr , ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Walther-Rathenau-Straße in Heppenheim. Ein Auto streifte ein anderes am Fahrbahnrand parkendes Auto und verursachte hierbei einen hohen Sachschaden. Das Unfallverursachende Auto müsste ebenfalls einen deutlichen Schaden an der rechten Fahrzeugseite aufweisen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter Tel.: 06252/7060 in Verbindung zu setzten.

