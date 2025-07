Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim: Schwerer Unfall zwischen PKW und Motorrad

Biebesheim (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagabend (26.07.2025) auf der B 44 in Biebesheim, bei dem ein Motorradfahrer schwer und ein PKW-Fahrer leicht verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 35 Jahre alter, aus Gernsheim stammender Fahrer in seinem PKW die B 44 von Groß-Gerau kommend und wollte an der Kreuzung an der L 3361 bzw. Waldstraße geradeaus auf der B 44 weiter in Richtung Gernsheim. Ein 31 Jahre alter Motorradfahrer aus Darmstadt-Eberstadt befuhr zur selben Zeit die Waldstraße von Biebesheim kommend und wollte die Kreuzung an der B 44 vermutlich geradeaus überqueren. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Motorradfahrer erlitt durch den Zusammenprall schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Vorsorglich landete auf der B 44 ein Rettungshubschrauber, der jedoch nicht eingesetzt werden musste. Es liegen Zeugenaussagen vor, nach denen der PKW-Fahrer bei rot in die Kreuzung einfuhr. Da bei ihm eine deutliche Alkoholisierung wahrnehmbar war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zur Klärung des Unfallherganges hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter eingeschaltet. Beide Fahrzeuge wurden zur Spurensuche sichergestellt. Am PKW und dem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der mit 35.000 bis 40.000 EUR beziffert wird. Im Einsatz waren zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen, der Rettungshubschrauber Christoph 77, die Feuerwehr Biebesheim und die Werksfeuerwehr der HIM, sowie mehrere Streifenwagen.

Die B 44 und die L 3361 waren im betreffenden Bereich bis 22.30 Uhr voll gesperrt.

Berichterstatter: EPHK Bösl, Polizeipräsidium Südhessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell