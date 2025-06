POL-WAF: Sassenberg. Stromausfall nach Verkehrsunfall. Verursacher nach Zeugenhinweis ermittelt

Warendorf (ots) - Am Freitag (30.05.2025) um 16.25 Uhr kam es auf der L 585 in Sendenhorst-Albersloh zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-Jähriger aus Pfaffenhofen an der Roth befuhr mit seinem Motorrad die Straße in Richtung Drensteinfurt. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Rettungskräfte brachten ihn schwer verletzt in ein ...

