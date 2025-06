Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeugen meldeten Alkoholfahrt

Warendorf (ots)

Zeugen meldeten eine Alkoholfahrt durch einen Autofahrerin am Samstag, 31.5.2025, 0.30 Uhr auf der Winkelstraße in Ahlen. Polizisten stellten den Pkw samt 40-jähriger Fahrerin auf der Walstedder Straße fest. Die Ahlenerin war absolut fahruntüchtig, so dass ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem stellten die Beamten den Führerschein der Frau sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen sie ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell