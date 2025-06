Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Defektes Licht und unsicher gefahren

Warendorf (ots)

Am Freitag, 30.5.2025, 23.10 Uhr hielten Polizisten einen Fahrradfahrer auf der Straße Ostenmauer in Ahlen an, weil sein Frontlicht kaputt war. Außerdem fiel ihnen der 42-Jährige wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Ahlener alkoholisiert war. Und zwar lag sein Atemalkoholwert über der absoluten Fahruntüchtigkeit. Die Einsatzkräfte ließen dem Mann eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell