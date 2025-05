Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Rettungshubschrauber nach Verkehrsunfall im Einsatz

Warendorf (ots)

Am 30.05.2025, um 17:54 Uhr, kam es auf der L793 zwischen Freckenhorst und Everswinkel im Bereich Mehringen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer 29-jährigen Radfahrerin aus Münster und dem Pkw eines 79-jährigen Fahrzeugführers aus Sendenhorst. Beide befuhren die L793 aus Freckenhorst kommend in Richtung Everswinkel. In Höhr der Anschrift Mehringen 17 beabsichtigte die 29-Jährige nach links auf einen Radweg abzubiegen. Hierbei wurde sie von dem Pkw des 79-Jährigen erfasst. Die Radfahrerin wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte unter Beteiligung des Unfallaufnahmeteams des Polizeipräsidiums Münster und eines Unfallsachverständigen. Die L793 war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

