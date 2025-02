Polizei Köln

POL-K: 250225-3-K Nach Tötungsdelikt vor Fitness-Studio in Köln-Kalk am 22.10.24 - Fahndungsfotos des tatverdächtigen E-Scooter-Fahrers in niederländischer TV-Sendung

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am heutigen Abend (25. Februar) werden in der niederländischen Fernsehsendung "Opsporing Verzocht" (entspricht der deutschen Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst") Fahndungsfotos des tatverdächtigen E-Scooter -Fahrers gezeigt, der im Verdacht steht, am 22. Oktober 2024 vor einem Fitnessstudio im Kölner Stadtteil Kalk einen 32-jährigen Mann erschossen zu haben.

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll der Gesuchte Verbindungen in die Niederlande haben, sodass sich die Kriminalpolizei erhofft, durch die Sendung wertvolle Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten. Eine TV-Ausstrahlung der Fotos des 16 Jahre alten Tatverdächtigen, der am Montagmorgen (16. September 2024) im Eingangsbereich der Diskothek "Club Vanity" eine Explosion verursacht haben soll, im gleichen Format am 11. Februar 2025, führte schlussendlich zum Fahndungserfolg.

Zeugen werden gebeten sich mit sachdienlichen Informationen unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 21 zu melden.

Bezug zu folgenden Pressemitteilungen im "Fall Fitnessstudio" (Ziffer 5 vom 22.10.2024, Ziffer 4 vom 23.10.2024 und Ziffer 1 vom 30.10.2024 und Ziffer 2 vom 24.01.2024):

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5892847 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5893580 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5898365 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5956560

Bezug zu folgenden Pressemitteilungen im "Fall Explosion vor Club Vanity" (Ziffer 1 vom 16. September und Ziffer 2 vom 17. September 2024 und Ziffer 8 vom 24. Februar 2025):

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5865237 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5866312 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5977932 (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell