Polizei Hagen

POL-HA: Hagener greift nach häuslicher Gewalt Polizisten an

Hagen-Boele (ots)

Während eine Hagenerin am Samstag (16.11.) in den Abendstunden mit ihrem Ehemann in einem Auto nach Hause fuhr, kam es zu einer häuslichen Gewalt. Die Frau gab an, dass ihr 51-jähriger Mann, während sie am Steuer saß, mehrfach versuchte, die Hupe des Fahrzeugs zu betätigen. Als sie ihn bat, dies zu unterlassen, wurde er aggressiv. Er habe ihr in einer Tiefgarage in Boele zunächst auf ein Ohr und dann in das Gesicht geschlagen. Anschließend habe er ihr dreimal mit der Faust in die Rippenseite geboxt. Die Frau gab gegenüber der Polizei an, dass solche körperlichen Auseinandersetzungen häufiger vorkommen würden. So schlimm wie Samstagabend sei es bisher aber noch nie gewesen.

Der 51-Jährige war bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung immer wieder aggressiv und weigerte sich, den Aufforderungen der Beamten Folge zu leisten. Er ignorierte beispielsweise die Anweisung, seine Hände aus den Hosentaschen zu nehmen. Darüber hinaus unterschritt er auch immer wieder die Distanz zu den Polizisten. Der mehrmaligen Aufforderung zurückzutreten, kam er ebenfalls nicht nach. Im weiteren Verlauf rannte der Hagener plötzlich mit dem Kopf voran auf einen Beamten zu. Der 51-Jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von fast 1,2 Promille. Der Hagener wurde der gemeinsamen Wohnung verwiesen und erhielt ein zehntägiges Rückkehrverbot. Seine Wohnungsschlüssel wurden seiner leicht verletzten Ehefrau übergeben. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. (arn)

