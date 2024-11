Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisiert Ladendieb versucht Elektroartikel zu klauen

Hagen-Mitte (ots)

Am Freitag (15.11.) versuchte ein 59-Jähriger gegen 15:30 Uhr zwei elektronische Gegenstände im Warenwert von 118,99 Euro aus einem Elektrofachmarkt in der Mittelstraße zu entwenden. Ein Sicherheitsbeauftragter beobachtete den Mann dabei, wie er die Elektroartikel einsteckte und anschließend das Geschäft verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Der Security-Mitarbeiter stoppte den Ladendieb und brachte ihn in einen für das Personal vorbehaltenen Bereich des Ladengeschäfts. Dort versuchte der 59-Jährige, dem Sicherheitsbeauftragten mit der Hand in das Gesicht zu schlagen. Dieser konnte dem Schlag glücklicherweise ausweichen und anschließend die Polizei hinzuziehen.

Eine Streifenwagenbesatzung nahm den alkoholisierten Ladendieb (1,3 Promille) aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig fest. Der Mann wurde am Samstag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Er erhielt eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell