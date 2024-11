Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin wird zum eigenen Schutz in Gewahrsam genommen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Eine Hagenerin klingelte am frühen Montag (18.11.) gegen 1 Uhr mehrfach an der Tür der Polizeiwache Hohenlimburg in der Freiheitstraße, machte jedoch keine plausiblen Angaben zu ihrem Anliegen. Die 45-Jährige war augenscheinlich stark alkoholisiert und saß im Eingangsbereich der Wache, als Polizisten auf sie trafen. Die Frau war lediglich leicht bekleidet und hatte ihre viel zu große Hose heruntergezogen. Darüber hinaus trug die 45-Jährige Hausschuhe. Auf ihr Anliegen hin befragt, machte sie unterschiedliche Angaben. Mal äußerte sie, dass sie sich ausgesperrt habe, mal gab sie an, dass sie jetzt sofort von der Polizei "weggebracht" werden müsste. Vor der Wache Hohenlimburg sitzend, gab die 45-Jährige darüber hinaus an, Drogen konsumiert zu haben. Aufgrund des Zustandes der Frau nahm die Streifenwagenbesatzung die Hagenerin zum eigenen Schutz in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest konnte mit ihr nicht durchgeführt werden, da die 45-Jährige dazu nicht mehr in Lage schien. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde die Gewahrsamsfähigkeit festgestellt. Die Frau konnte das Gewahrsam gegen 6 Uhr wieder verlassen. (arn)

