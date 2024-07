Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf an Gehrenröder Anwohner

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, OT Gehrenrode, Gehrenrode 43. Zeitraum: Samstag, 13.07.2024, 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr. Unbekannter Fahrzeugführer stieß mit seinem Fahrzeug beim Rangieren bzw. Wenden gegen einem am genannten Unfallort zum Parken angestelltes Wohnmobil, weiß. Dem Wohnmobil wurde ein Heckschaden zugefügt und der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Es wurden keinerlei schadensregulierende Maßnahmen getroffen, so dass Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen wurden. Anwohner aus Gehrenrode werden gebeten, sachdienliche Hinweise über den Unfallverursacher an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390,zu melden. Der angerichtete Schaden am Wohnmobil wurde auf 1000.- geschätzt. Aber auch an den Unfallverursacher ergeht der Hinweis, sich beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim zu melden, um das Unfallgeschehen aufzuklären.

