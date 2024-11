Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall Am Sportpark

Hagen-Altenhagenn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Altenhagen wurden am Freitagabend (15.11.2024) zwei Personen leicht verletzt. Ein 51-jähriger Autofahrer wollte gegen 18.45 Uhr mit seinem Skoda von einem Parkplatz nach links in die Straße Am Sportpark einbiegen. Dabei übersah er aus bislang ungeklärter Ursache den Seat eines 52-jährigen Mannes, der in Richtung der Ischelandbrücke fuhr. Bei der anschließenden Kollision der Fahrzeuge wurden der Seat-Fahrer und dessen 21-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte den 52-Jährigen in ein Hagener Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (sen)

