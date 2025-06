Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg-Zunsweier, B33 - In Mittelleitplanke gekracht - leicht verletzt

Offenburg-Zunsweier (ots)

Ein VW-Lenker ist am Montagnachmittag auf der B33 bei Zunsweier in Fahrtrichtung Kinzigtal zunächst nach rechts auf den Grünstreifen und anschließend ins Schleudern geraten. Anschließend krachte der Autofahrer in die Mittelleitplanke und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Er wurde von Helfern des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht. Weshalb der Mann gegen 13:50 Uhr von seiner Fahrspur abkam, ist noch unklar. Hinweise auf eine Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer liegen den Beamten des Polizeipostens Gengenbach derzeit nicht vor. Während den Abschleppmaßnahmen und Reinigungsarbeiten wegen ausgelaufener Betriebsstoffe wurde der fließende Verkehr bis gegen 15 Uhr einspurig an der Unfallstelle vorbeigleitet. Es bildete sich ein Rückstau bis Elgersweier. Der Sachschaden dürfte im Bereich von rund 5.000 Euro anzusiedeln sein.

/wo

