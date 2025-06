Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Offenburg (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagnachmittag in der Luisenstraße sind die Beamten des Polizeireviers Offenburg auf der Suche nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Fahrer gegen 15:20 Uhr die Luisenstraße in Richtung Schillergymnasium befahren und dabei den Spiegel eines ordnungsgemäß geparkten VW Golf touchiert haben. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen Linienbus handeln. Ein Zeuge hatte die Kollision offensichtlich beobachtet und am beschädigten Auto eine Nachricht, aber nicht seine Kontaktdaten hinterlassen. Der Augenzeuge, wie auch andere Zeugen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell