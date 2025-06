POL-OG: Kehl - Streit unter alkoholisierten Lebenspartnern, Führerschein weg

Neuried, Ichenheim (ots) - Am Sonntagabend ist ein Auto in der Straße "Am Altenheimer Yachthafen" in Brand geraten. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 42-jähriger eine Fahrzeugpanne und versuchte eigenständig die Motorprobleme in den Griff zu bekommen. Dabei soll sich Kraftstoff im Motorraum des Opel entzündet haben, worauf der Wagen in Brand geriet. Durch Kräfte der Bundespolizei der Freiwilligen Feuerwehr ...

mehr